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        Haberler Gündem AÖL sınav sonucu sorgulama: AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları 16-17 Mart tarihleri arasında tamamlandı. Sınavlara katılım gösteren öğrenciler AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavı soru ve cevapları 21 Mart tarihinde öğrencilerin erişimine sunuldu. İşte AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 01:42 Güncelleme: 03.04.2024 - 01:44
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        AÖL sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. AÖL 2. dönem sınavlarında değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak 4 yanlış 1 doğruyu götürecek. Yüz yüze olarak uygulanan AÖF ara sınavları ortalamaya yüzde 30 etki edecek. Peki, "AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte AÖL sınav sonucu sorgulama...

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        AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Açık Öğretim Lisesi 2. dönem soru ve cevaplar ise 21 Mart 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlandı.

        AÖL sonuçları ise 17 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden de sınav sonuç bilgilerini görüntüleyecek.

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        AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        AÖL sınav sonuçları, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx sayfası üzerinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri girilerek sınav sonuç bilgileri sorgulanabilecek.

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        SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

        Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacak.

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        Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

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