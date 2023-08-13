AÖL sınav sonucunda son durum: AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

28 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen AÖL sınav sonuçları, sınava giren öğrenciler tarafından araştırılıyor. Her dersten en az 45 alınması gereken sınav hakkında merak edilen: “AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

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AÖL PUAN HESABI NASIL YAPILACAK?

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.