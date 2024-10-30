AÖL sınav takvimi 2024: MEB AÖL sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?
AÖL sınav tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasına göre 2024-2025 yılı eğitim öğretim dönemi ilk sınavları yüz yüze olup üç oturumda gerçekleşecek ve 100 dakika olacak. Peki AÖL sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?
AÖL kayıt işlemleri sonrası sınav tarihleri gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Kurumları'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınav takvimi açıklandı. Peki, 2024-2025 AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman ve saat kaçta yapılacak?
AÖL SINAV TAKVİMİ
Üç oturumdan oluşacak olan yılın ilk sınavı için tarihler belli oldu. AÖL 1. dönem yazılı sınav tarihleri şu şekilde:
AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NEREDEN YAYINLANACAK?
Adaylar, 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile açık öğretim lisesinin resmi web sitesi üzerinden görüntüleyebilir.