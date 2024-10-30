AÖL sınav takvimi 2024: MEB AÖL sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

AÖL SINAV TAKVİMİ

Üç oturumdan oluşacak olan yılın ilk sınavı için tarihler belli oldu. AÖL 1. dönem yazılı sınav tarihleri şu şekilde:

Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi saat 10.00

Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi Saat 14:00