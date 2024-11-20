Açıköğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. 3 oturumda uygulanacak AÖL sınavları, MEB tarafından belirlenen sınav merkezlerinde yüz yüze olarak uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciler tarafından merakla beklenen AÖL 1. dönem sınav takvimini açıkladı. Peki, AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte 2024-2025 AÖL sınav takvimi...