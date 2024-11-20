AÖL sınav takvimi 2024-2025: AÖL sınavları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL 1. dönem sınav tarihlerini duyurdu. Açık lise sınavları yüz yüze olarak çoktan seçmeli test metodu ile gerçekleşecek. İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ağustos - 22 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. Belirtilen tarih aralığında kayıt işlemlerini tamamlayan açık lise öğrencileri için "AÖL sınavları ne zaman?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte detaylar...
Açıköğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. 3 oturumda uygulanacak AÖL sınavları, MEB tarafından belirlenen sınav merkezlerinde yüz yüze olarak uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciler tarafından merakla beklenen AÖL 1. dönem sınav takvimini açıkladı. Peki, AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte 2024-2025 AÖL sınav takvimi...
AÖL SINAV TAKVİMİ
Üç oturumdan oluşacak olan yılın ilk sınavı için tarihler belli oldu. AÖL 1. dönem yazılı sınav tarihleri şu şekilde:
1. Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi saat 10.00
2. Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi Saat 14:00
3. Oturum 22 Aralık 2024 Pazar saat 10.00
AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NEREDEN YAYINLANACAK?
Adaylar, 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile açık öğretim lisesinin resmi web sitesi üzerinden görüntüleyebilir.