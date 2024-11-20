Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AÖL sınav takvimi açıklandı 2024-2025: AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?

        AÖL sınav takvimi 2024-2025: AÖL sınavları ne zaman?

        Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL 1. dönem sınav tarihlerini duyurdu. Açık lise sınavları yüz yüze olarak çoktan seçmeli test metodu ile gerçekleşecek. İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ağustos - 22 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. Belirtilen tarih aralığında kayıt işlemlerini tamamlayan açık lise öğrencileri için "AÖL sınavları ne zaman?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 22:37 Güncelleme: 20.11.2024 - 22:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Açıköğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. 3 oturumda uygulanacak AÖL sınavları, MEB tarafından belirlenen sınav merkezlerinde yüz yüze olarak uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciler tarafından merakla beklenen AÖL 1. dönem sınav takvimini açıkladı. Peki, AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte 2024-2025 AÖL sınav takvimi...

        2

        AÖL SINAV TAKVİMİ

        Üç oturumdan oluşacak olan yılın ilk sınavı için tarihler belli oldu. AÖL 1. dönem yazılı sınav tarihleri şu şekilde:

        1. Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi saat 10.00

        2. Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi Saat 14:00

        3. Oturum 22 Aralık 2024 Pazar saat 10.00

        3

        AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NEREDEN YAYINLANACAK?

        Adaylar, 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile açık öğretim lisesinin resmi web sitesi üzerinden görüntüleyebilir.

        AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de polislere silahlı saldırı! 3 yaralı
        İzmir'de polislere silahlı saldırı! 3 yaralı
        İsrail'den Suriye'ye saldırı: 36 ölü
        İsrail'den Suriye'ye saldırı: 36 ölü
        ABD'de çarpıcı araştırma
        ABD'de çarpıcı araştırma
        ABD'den ateşkese 4. veto!
        ABD'den ateşkese 4. veto!
        Ukrayna'dan Rusya'ya İngiliz füzeleriyle saldırı
        Ukrayna'dan Rusya'ya İngiliz füzeleriyle saldırı
        Komisyondaki gerginlikle ilgili açıklama
        Komisyondaki gerginlikle ilgili açıklama
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        "Beni taciz etti"
        "Beni taciz etti"
        20 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        20 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Forvetsiz değil hedef santrforsuz
        Forvetsiz değil hedef santrforsuz
        Yarın için 46 kente "sarı" alarm uyarısı! Pazar günü kar geliyor!
        Yarın için 46 kente "sarı" alarm uyarısı! Pazar günü kar geliyor!
        Beşiktaş yeni mobil uygulamasını tanıttı!
        Beşiktaş yeni mobil uygulamasını tanıttı!
        Toparlanma ne zaman satın alınır?
        Toparlanma ne zaman satın alınır?
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Transfer için gözler Friedel'da!
        Transfer için gözler Friedel'da!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz