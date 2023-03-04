KAYIT YENİLEME ÜCRETLERİ

Öğrencilik durumu sistem üzerinde Silik, Donuk veya Aktif olanlar kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır.

Bu dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir.