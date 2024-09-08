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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sınav tarihi ve kayıt yenileme işlemleri! 2024 Açık lise AÖL kayıtları ne zaman bitecek?

        AÖL sınav tarihi ve kayıt yenileme işlemleri! 2024 Açık lise AÖL kayıtları ne zaman bitecek?

        Açık Öğretim Lisesi 1.dönem AÖL sınavları ve kayıt takvimi belli oldu. Sınavlar 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleşecek olup, yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ağustos 2024 tarihinden 27 Eylül 2024 tarihine kadar yapılacak. İşte AÖL sınavları hakkında tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2024 - 14:04 Güncelleme: 08.09.2024 - 14:04
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        MEB duyurusu ile AÖL sınav tarihleri belli oldu. MEB AÖL sınav tarihlerini resmi internet adresinden paylaştı. Peki Açık lise AÖL kayıtları ne zaman bitecek?

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        AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

        AÖL sınav tarihleri şöyle olacak;

        • Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
        • Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
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        • Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

        SINAV KAYITLARI NE ZAMAN?

        Açık öğretim okullarına yeni kayıt yaptıracak öğrenciler ile Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencilerden; öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik durumda olan tüm öğrenciler 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları için yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 28 Ağustos 2024 tarihinden 27 Eylül 2024 tarihi mesai bitimine kadar yaptırabilecektir.

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