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AÖL sınav tarihleri 2021-2022! 1. Dönem Açık Lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı?

Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman? Sorusu gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Lise sınav tarihlerini açıkladı. 2021-2022 1. dönem AÖL sınavlarının nasıl yapılacağı araştırılıyor. Öğrenciler "Açık Lise sınavları online mı, yüz yüze mi?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Açık Lise sınavları hakkında

AÖL sınav tarihleri 2021-2022! 1. Dönem Açık Lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı?

AÖL sınav tarihleri merak konusu olmaya devam ediyor. Açık Lise öğrencileri, büyük bir merakla 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. AÖL sınav takvimi için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilmiş durumda. Peki, 2021 AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? İşte Açık Lise sınav tarihi hakkında...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgeleri 1 Aralık 2021 Çarşamba sistem üzerinden yayımlanacak.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI?

Pandemi koşullarının, aşılama oranındaki artış dolayısıyla hafiflemesi ve okulların yüz yüze eğitime açılma kararının alınması dolayısıyla önümüzdeki dönem içerisinde sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor. Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.

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