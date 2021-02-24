Açık Öğretim Lisesi sınavları koronavirüs salgını nedeniyle online düzenleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınav tarihlerini resmi internet sayfasından yayınladı. Peki Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman?
AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları için online sınav sistemi 25.02.2021 (saat 09.30’dan) - 01.03.2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacak.
Online sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında Türkiye saatine göre yapılacak. Öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile AÖL bilgi yönetim sistemine giriş yaparak online sınava katılım sağlayacak.
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