Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Açık lise sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek. Sınavlar için geri sayım devam ederken AÖL sınavlarının nasıl ve ne zaman yapılacağı sorgusu hız kazandı. İşte 1. dönem AÖL sınav tarihleri ile ilgili detaylar haberimizde...