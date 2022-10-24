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Açık Lise sınavları ne zaman, online mı?

Açık Lise sınavları için geri sayım başladı. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 1.Dönem Sınavları için açılan sınav katılım ücreti ödemeleri 14 Ekim itibarıyla sona erdi. Sınav katılım ödemesini gerçekleştiren öğrenciler "Açık Lise sınavları ne zaman?" sorusuna yanıt arıyorlar. Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvim ile belli olacak. İşte 1. dönem AÖL sınavlarına ilişkin detaylar...

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  • AÖL sınav tarihleri: 2022-2023 MEB takvimi ile 1. dönem Açık Lise sınavları ne zaman, online mı?

    Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Lise sınavları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Öğrenciler AÖL sınavlarının nasıl ve ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte 2022-2023 MEB takvimine göre 1. dönem AÖL sınav tarihleri ile ilgili ayrıntılar haberimizde...
  • AÖL sınav tarihleri: 2022-2023 MEB takvimi ile 1. dönem Açık Lise sınavları ne zaman, online mı?

    AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında AÖL sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu.
  • AÖL sınav tarihleri: 2022-2023 MEB takvimi ile 1. dönem Açık Lise sınavları ne zaman, online mı?

    Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında uygulanacak. Sınavların tam tarihi ise Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesi üzerinden açıklanacak. Tam tarih açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
  • AÖL sınav tarihleri: 2022-2023 MEB takvimi ile 1. dönem Açık Lise sınavları ne zaman, online mı?

    AÖL SINAVLARI NASIL, ONLİNE MI OLACAK?

    MEB'in 2022 sınav uygulama takvimine göre AÖL 1. dönem sınavı online olarak gerçekleşecek.

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