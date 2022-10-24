Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Lise sınavları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Öğrenciler AÖL sınavlarının nasıl ve ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte 2022-2023 MEB takvimine göre 1. dönem AÖL sınav tarihleri ile ilgili ayrıntılar haberimizde...