AÖL 1. dönem ve 2. dönem sınavları tamamlandı. 3. dönem Açık Öğretim Lisesi sınavlarının tarihi ve nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Lise eğitimine açıktan devam eden yüzlerce kişi MEB'in sınav takvimine ilişkin yeni açıklamalarına yöneldi. Merak edilen soruların yanıtlarını sizler için haberimizde derledik. İşte, detaylar...