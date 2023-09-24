Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı televizyon programında temel eğitim yönetmeliğiyle ilgili konuştu. Bakan Tekin, Açık Lise sınavlarının nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? AÖL sınavları yüz yüze mi, online mı olacak? İşte, 2023-2024 MEB takvimi ile Açık Lise sınav tarihleri...

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AÇIK LİSE SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

Bakan Tekin, açık liselerdeki yeni düzenleme sonrasında gelinen son durumu paylaştı. Sınavların online değil yüz yüze yapılacağını belirten Tekin; "Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda. Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak." ifadelerini kullandı.