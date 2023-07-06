AÖL sınav tarihleri bekleniyor! 2023 Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman? Açık Lise (AÖL) 3. dönem sınav tarihleri bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi sınavları için geri sayım başladı. Öğrenciler için "AÖL 3. dönem sınav tarihi ne zaman, sınavlar online mı olacak?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, MEB takvimi ile 2023 AÖL 3. dönem sınavları ile ilgili detaylar... HT Giriş: 06.07.2023 - 13:41 Güncelleme: 06.07.2023 - 13:41 facebook

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları için heyecanlı bekleyiş başladı. Kayıt sürecinin sona ermesinin ardından AÖL 3. dönem sınav tarihleri merak konusu oldu. İşte, MEB takvimi ile Açık Lise sınavlarına ilişkin ayrıntılar...

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AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK? Henüz 3. dönem sınav takvimine ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Ancak kayıt yaptırmayan öğrenciler sınava katılamayacağından sınavların kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra Temmuz ayında yapılması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı güncel sınav takvimi açıklandığında detaylar eklenecektir.