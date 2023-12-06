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        Haberler Gündem AÖL sınav tarihleri: 2023 AÖL sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze yapılacak?

        AÖL sınav tarihleri: AÖL sınavları ne zaman, online mı yapılacak?

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen AÖL sınavları üç oturum şeklinde uygulanmaktadır. Sınava sayılı günler kala AÖL sınavlarının online mı, yüz yüze mi yapılacağı merak konusu oldu. AÖL sınav girişi belgesi 18 Aralık tarihinde aol.meb.gov.tr adresinden erişime sunulacak. İşte 2023-2024 AÖL sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 01:36 Güncelleme: 06.12.2023 - 01:36
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        AÖL sınav tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında öğrencilere 20 soru sorulurken, 30 dakika süre verilmektedir. 100 tam puan üzerinden değerlendirilen AÖL sınavlarında ders geçme notu 45 olarak belirlenmiştir. Peki, "AÖL sınavları ne zaman yapılacak, AÖL sınavı online mı, yüz yüze olacak?" İşte AÖL sınav tarihlerine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        AÖL YENİ KAYIT SÜRECİ SONA ERDİ!

        Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşti.

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        AÖL SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

        AÖL sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerler paylaşıldı. Buna göre yüz yüze yapılacak 2023 - 2024 AÖL sınav tarihleri şu şekilde:

        1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi saat 10.00'da

        2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi saat 14.00'te

        3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar saat 10.00'da

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        AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş belgeleri 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren erişime sunulacak.

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        AÇIK LİSE SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

        Bakan Tekin, açık liselerdeki yeni düzenleme sonrasında gelinen son durumu paylaştı. Sınavların online değil yüz yüze yapılacağını belirten Tekin; "Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda. Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak." ifadelerini kullandı.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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