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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sınav tarihleri: 2024 2025 MEB AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte ve ayın kaçında?

        AÖL sınav tarihleri: MEB AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte ve ayın kaçında?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen AÖL sınav tarihleri araştırılıyor. Açık lise sınavları belirlenen merkezlerde, merkezî sistemle, çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılacak. Üç oturumda düzenlenen AÖL sınav tarihleri merak ediliyor. Peki 2024 2025 MEB AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte ve ayın kaçında?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 13:55 Güncelleme: 25.09.2024 - 13:55
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        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının 2024-2025 dönemi takvimi açıklandı. Kayıt yenileme ve ders seçimi sonrası adaylar AÖL sınavlarına katılabilecek. İşte AÖL sınav takvimi

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        AÖL YENİ DÖNEM SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

        • Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
        • Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
        • Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.
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        SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Adaylar, 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencile 'aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx' internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

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