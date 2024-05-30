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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sınav tarihleri 2024: MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte ve ayın kaçında yapılacak?

        AÖL sınav tarihleri 2024: AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte ve ayın kaçında yapılacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sınav tarihleri duyuruluyor. Açıktan liseyi bitirmek zorunda kalan öğrenciler AÖL sınavları ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler açık lise üçüncü dönem sınavlarına katılım gösterecek. Kayıt yenileme 16 Mayıs'ta sona erdi. Peki AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte ve ayın kaçında yapılacak? İşte AÖL sınav tarihleri 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 15:56 Güncelleme: 30.05.2024 - 15:56
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        AÖL sınav tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 sınav takvimiyle açık lise sınavları tamamlanacak. İşte, 2024 AÖL sınav tarihleri

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        AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2024 AÖL takvimiyle birlikte 3. dönem sınav tarihleri belli oldu. Buna göre; Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları 20-21 Temmuz 2024 tarihinde düzenlenecek.

        KAYIT YENİLEME SÜRECİ 16 MAYIS'TA TAMAMLANDI

        Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri 19 Nisan'da tarihinde başlayıp 16 Mayıs mesai bitimine kadar tamamlandı.

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        AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

        Adaylar, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;

        Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

        Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.

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