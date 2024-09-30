AÖL 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları için yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 28 Ağustos - 27 Eylül tarihlerinde tamamlanmasıyla gözler AÖL sınav tarihlerine çevrildi. Sınava girecek aday tarafından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Kurumları tarafından duyurulan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınav programı araştırılıyor. Peki, 2024-2025 AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte detaylar...