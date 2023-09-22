AÖL sınav tarihleri belli oldu! MEB 2023 - 2024 AÖL sınav tarihleri

Açık Öğretim Lisesi AÖL 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi Sınav Takvimi merak edilip araştırılıyor. Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri yeni dönemin başlamasıyla birlikte "AÖL sınav takvimi açıklandı mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 2023 AÖL sınav tarihleriyle ilgili detaylar...

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AÖL SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerler paylaşıldı. Buna göre yüz yüze yapılacak 2023 - 2024 AÖL sınav tarihleri şu şekilde:

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar