AÖL sınav tarihleri belli oldu mu 2020, 1. dönem sınavları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi online sınav giriş ek

Açık Öğretim Lisesinde okuyan binlerce öğrenci AÖL sınav tarihlerini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, 2019-2 Döneminde sınava girememiş yurt dışı Ortadoğu (K.K.T.C hariç) programına kayıtlı öğrenciler için 26-27 Aralık tarihlerinde yapılacak sınavlarda adaylar, Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sınava giriş yapabilecek. Açık Öğretim Lisesi sınavları 3 oturumda yapılacak Açık Öğretim Ortaokul sınavları ise 2 oturumda düzenlenecek. MEB, AÖL sınavları ile ilgili kuralları da paylaştı. İşte Açık Öğretim Lisesi sınavları hakkında merak edilen tüm detaylar...

AÖL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB açıklamasında, '26 - 27 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak online sınavlara sadece Yurtdışı Ortadoğu (K.K.T.C hariç) programına kayıtlı öğrenciler girecektir.' denildi. Henüz yurt içinde ne zaman sınav yapılacağı ise açıklanmadı.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI

Öğrenciler kayıtlı oldukları Açık Öğretim Okulu Müdürlüğüne ait Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaptıktan sonra, “Öğrenci Genel Bilgiler” başlığı altında bulunan “Online Sınava Giriş” butonuna tıklayarak, “Online Sınav Giriş Bilgileri Ekranına” giriş yapar

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ GİRİŞ EKRANI

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Sınavlar, sınav takviminde belirtilecek gün ve saatlerde olmak üzere toplam 3 (üç) oturum olarak 2 (iki) günde tamamlanacaktır. Adaylar her bir oturumda kendilerine atanan derslerden oluşan testleri tamamlayacaklardır.

Adaylar, sınav takviminde belirtilen gün ve saatlerde sınava katılmak zorundadırlar.

Online sınavlar, tüm yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erecektir.

Adaylar sınav takviminde belirtilen tarih ve saatte, TC. Kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaparak online sınava katılacaklardır.

Adaylar, online sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesini onaylayacaklardır.

Sınav başlamadan önce sınav kuralları elektronik ortam üzerinden adaya bildirilecektir. Bu bildirim ile aday, sınav kurallarını kabul etmiş sayılacaktır. Sınav kurallarını ihlal eden aday ve sınav görevlilerine, 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun uyarınca cezai müeyyideler uygulanacaktır.

Online sınav, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak en fazla üç oturum hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir ders için 25 dk. süre

uygulanacaktır.

Adaylar, her bir oturumda en fazla sekiz, üç oturumda toplam 24 dersten sınava katılabilecekler ve her oturum için kendilerine atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.

Online sınavda her oturum ayrı olarak uygulanacaktır. Oturumlar kendi içlerinde bölünemez olduğundan oturum sona erene kadar ara verilmeyecektir.

Sorular, soru numarası sırasında ve ekranda bir soru ve cevap seçenekleri yer alacak şekilde gösterilecektir. Seçilen derse ait soru sayfasında her ders için kalan süreyi gösteren sayaç olacaktır.

Seçilen derse ait soru sayfasında önceki soru, sonraki soru, sınavı başlat ve sınavı bitir butonları yer alacaktır. Adaylar, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapabileceklerdir.

Adaylar, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen adaylar için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır.

Bir dersi seçerek sınavı başlatan ve hiçbir soruya cevap vermeden bitiren aday “Sınava Girdi” sayılacak ve o derse ait puanı “Sıfır” olacaktır.

Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması halinde adaya uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda adayın o derse ait sınavı iptal edilecektir.

Adaylar sınav sonuçlarını AÖK Öğrenci Bilgi Sisteminden öğrenebileceklerdir.