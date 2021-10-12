Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri araştırılıyor. MEB AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasına sayılı günler kala AÖL 1. Dönem sınav tarihleri de merak konusu oldu. İşte Milyonlarca AÖL öğrencisini yakından ilgilendiren AÖL sınav tarihleri

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

2021-2022 Eğitim yılı için açık lise sınavlarının yüz yüze yapılması bekleniyor. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

AÖL KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN SON GÜN NE?

Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklamaya göre; 2021 – 2022 Açık Öğretim Lisesi eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme başvuruları son tarihi 8 Ekim'den 15 Ekim'e kadar uzatıldı.