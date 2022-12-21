9 Aralık tarihi itibarıyla başlayan AÖL sınavları bilindiği gibi 20 Aralık tarihinde son bulacak. MEB tarafından online olarak gerçekleştirilen sınavlara kayıt yaptıran 1 milyon 207 bin 930 öğrencinin yaklaşık 600 bini katılım sağladı. Peki, "AÖL sınavları iptal mi edildi? MEB ile AÖL sınavları tekrar mı edilecek?" İşte MEB ile AÖL sınavları hakkında tüm merak edilenler...