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AÖL sınavları iptal mi oldu? MEB Açık Lise sınavları iptal mi?

Açık Lise (AÖL) sınavları 9 Aralık tarihinden itibaren devam ediyor. Binlerce öğrencinin katıldığı AÖL sınavları iptal olma konusuyla gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. İşte AÖL sınavları hakkında son gelişmeler...

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  • AÖL sınavları iptal mi oldu, tekrarlanacak mı? 2022 AÖL sınavları neden iptal edildi, kopya mı çekildi? İptal edilen Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak?

    AÖL Sınavları 9 Aralık tarihinde başladı ve 20 Aralık tarihine kadar sürecek. Milli Eğitim Bakanlığı sınavın iptal konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sınavların ilk 6 gününde kopya girişiminde bulunan 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi. İşte AÖL sınavları hakkında detaylı bilgiler...
  • AÖL sınavları iptal mi oldu, tekrarlanacak mı? 2022 AÖL sınavları neden iptal edildi, kopya mı çekildi? İptal edilen Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak?

    AÖL SINAVLARI İPTAL Mİ EDİLDİ?

    Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) kayıtlı olan 1 milyon 207 bin 930 öğrenciden yaklaşık 600 bini sınavlara girdi. Çevrim içi ortamda 9 Aralık'ta başlayan sınavlar, 20 Aralık'a kadar devam edecek.
  • AÖL sınavları iptal mi oldu, tekrarlanacak mı? 2022 AÖL sınavları neden iptal edildi, kopya mı çekildi? İptal edilen Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak?

    Sınavlara erişim sürerken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kopya çekenler tespit edildi. Bunun üzerine 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi.

    Bakanlık, sınavın uygulandığı sistem üzerinden her öğrencinin hareketini görüntülüyor. Bunun yanı sıra öğrencinin sınav esnasında, bilgisayar ekranında yaptığı tüm işlemler yine sınav sistemi üzerinden kayıt altına alınıyor.
  • AÖL sınavları iptal mi oldu, tekrarlanacak mı? 2022 AÖL sınavları neden iptal edildi, kopya mı çekildi? İptal edilen Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak?

    Öğrenci, sınav ekranı dışında başka bir uygulama ya da ekrana geçiş yaptığındaysa bu belirleniyor ve öğrencinin sınavı sistem tarafından anında iptal ediliyor. Bunun yanı sıra bakanlık, sınav sorularını internet üzerinden paylaşarak kopya çektiği anlaşılan öğrencilerin sınavları hakkında da gerekli işlemleri yapıyor.
  • AÖL sınavları iptal mi oldu, tekrarlanacak mı? 2022 AÖL sınavları neden iptal edildi, kopya mı çekildi? İptal edilen Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak?

    2 YIL SINAV YASAĞI!

    Sınavlara girmeye devam eden öğrencilerden kopya girişiminde bulunanlar da sistem tarafından anında tespit ediliyor ve sınavları geçersiz sayılıyor. Gözlemciler Komisyonu tarafından tüm dersleri iptal edilen kopyacı öğrenciler, öğrenim çağı dışında olanlar hariç, 2 yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavları’na alınmayacak.

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