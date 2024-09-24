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        Haberler Bilgi Gündem AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? MEB duyurdu: 2024-2025 AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman yapılacak?

        MEB duyurdu: AÖL sınav tarihleri belli oldu mu?

        AÖL sınav tarihleri gündemdeki yerini alırken, Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavlarının gerçekleştirileceği tarihi açıkladı. Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde düzenlenecek. Sınava katılacak adaylar aynı zamanda yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri hakkında araştırmalar yapıyor. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 23:16 Güncelleme: 24.09.2024 - 23:16
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        Gözler AÖL sınav tarihlerine çevrildi. Sınava girecek aday tarafından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Kurumları tarafından duyurulan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınav programı araştırılıyor. Peki, 2024-2025 AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

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        AÖL SINAV KAYITLARI NE ZAMAN?

        Açık öğretim okullarına yeni kayıt yaptıracak öğrenciler ile Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencilerden; öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik durumda olan tüm öğrenciler 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları için yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 28 Ağustos 2024 tarihinden 27 Eylül 2024 tarihi mesai bitimine kadar yaptırabilecektir.

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        AÖL SINAV TAKVİMİ

        Üç oturumdan oluşacak olan yılın ilk sınavı için tarihler belli oldu. AÖL 1. dönem yazılı sınav tarihleri şu şekilde:

        1. Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi saat 10.00

        2. Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi Saat 14:00

        3. Oturum 22 Aralık 2024 Pazar saat 10.00

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        AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NEREDEN YAYINLANACAK?

        Adaylar, 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile açık öğretim lisesinin resmi web sitesi üzerinden görüntüleyebilir.

        AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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