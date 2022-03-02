AÖL ne zaman başlıyor? sorusu Açık Öğretim Lise öğrenceleri tarafından araştırılıyor. Lise eğitimine Açık Öğretim sistemi üzerinden devam eden öğrenciler AÖL online sınav ekranını araştırıyor. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 1.Dönem sınavları Aralık ayında tamamlanmıştı. Mart ayının gelmesiyle birlikte gözler AÖL 2.Dönem sınavlarına çevrildi. 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 2.Dönem sınavları online sınav sistemi üzerinden e-Sınav olarak gerçekleştirilecek.