Temmuz ayına sayılı günler kala AÖL sınav tarihi araştırmaları devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav takvimi ile ilgili bilgileri sizler için haberimizde derledik. Peki, "AÖL sınavları ne zaman?" İşte 2022 AÖL 3. dönem sınav tarihleri...