AÖL sınavları ne zaman? MEB Açıköğretim Fakültesi AÖL sınav tarihleri 2024

AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHİ YAKLAŞIYOR

Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da gerçekleştirilecek.

AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Adaylar, 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencile 'aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx' internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ DERS GEÇME NOTU KAÇ OLDU?

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan yeni düzenleme ile örgün eğitimle uyumlu olacak şekilde açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim liselerinde tüm derslerden geçme notu 45'ten 50'ye yükseltildi.

Yeni düzenleme ile açık öğretim okullarına ait yönetmelikler güncellenip birleştirildi ve açık öğretim lisesi, açık öğretim ortaokulu, mesleki açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip liselerine ilişkin çatı bir yönetmelik hazırlandı.