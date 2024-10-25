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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sınavları ne zaman? MEB AÖL sınav tarihleri ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?

        AÖL sınavları ne zaman? MEB AÖL sınav tarihleri ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sınav tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen bu sınavlar, liseyi açıktan tamamlayan öğrenciler için büyük önem taşıyor. Peki AÖL sınavları ne zaman? MEB AÖL sınav tarihleri ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 12:48 Güncelleme: 25.10.2024 - 12:48
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        Liseyi açıktan bitirmek isteyenler AÖL sınav tarihleri araştırması yapıyor. AÖL sınavları için yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ağustos - 27 Eylül tarihleri arasında tamamlanmıştı. Peki, 2024-2025 AÖL sınavları ne zaman? MEB AÖL sınav tarihleri ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?

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        AÖL SINAV TAKVİMİ

        Üç oturumdan oluşacak olan yılın ilk sınavı için tarihler belli oldu. AÖL 1. dönem yazılı sınav tarihleri şu şekilde:

        • Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi saat 10.00
        • Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi Saat 14:00
        • Oturum 22 Aralık 2024 Pazar saat 10.00
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        AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NEREDEN YAYINLANACAK?

        Adaylar, 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile açık öğretim lisesinin resmi web sitesi üzerinden görüntüleyebilir.

        AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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