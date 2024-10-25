AÖL sınavları ne zaman? MEB AÖL sınav tarihleri ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sınav tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen bu sınavlar, liseyi açıktan tamamlayan öğrenciler için büyük önem taşıyor. Peki AÖL sınavları ne zaman? MEB AÖL sınav tarihleri ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?
Liseyi açıktan bitirmek isteyenler AÖL sınav tarihleri araştırması yapıyor. AÖL sınavları için yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ağustos - 27 Eylül tarihleri arasında tamamlanmıştı. Peki, 2024-2025 AÖL sınavları ne zaman? MEB AÖL sınav tarihleri ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?
AÖL SINAV TAKVİMİ
Üç oturumdan oluşacak olan yılın ilk sınavı için tarihler belli oldu. AÖL 1. dönem yazılı sınav tarihleri şu şekilde:
AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NEREDEN YAYINLANACAK?
Adaylar, 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile açık öğretim lisesinin resmi web sitesi üzerinden görüntüleyebilir.