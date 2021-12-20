Prof. Dr. Şahin'den flaş uyarı: 3 doz yeterli değil

AÖL sınav sonuçları için geri sayım başlamış durumdaydı. 4-10 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Açık Öğretim Kurumları sınav sonuçları 20 Aralık’ta yani bugün açıklandı. Peki, AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

AÖL'DEN RESMİ AÇIKLAMA

AÖL sınav sonuçları ile ilgili yapılan açıklamada, 'Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem online sınav sonuçları 20 Aralık Pazartesi günü saat 18:00'da açıklanacaktır.' denildi.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Açık Öğretim Kurumları sınavları çevrimiçi olarak 4-10 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleşti. Yapılan son dakika duyurusuna göre'' Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem online (Çevrimiçi) sınav sonuçları 20 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 18.00'de açıklanacaktır.'' ifadeleri yer almıştı, sonuçlar erişime açıldı.