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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sonuçları MEB sorgulama ekranı: 2024 Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        AÖL sonuçları MEB sorgulama ekranı: 2024 Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Açık Lisede eğitim gören öğrenciler AÖL sınav sonuçları sorgulaması yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi AÖL 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavı yapıldı. Ders seçimi, kayıt yenileme ve sınavların ardından gözler AÖL sonuçlarının açıklanma tarihinde. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 14:48 Güncelleme: 29.07.2024 - 14:48
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        AÖL sınav sonuçları açıklanma tarihi merak ediliyor. AÖL 3.dönem sınav sonuçları MEB tarafından duyurulacak. İşte AÖL sonuçları sorgulama ekranı

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        AÖL SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        AÖL sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi üzerinden sonuç ekranı "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" üzerinden açıklanacak.

        Öğrenciler sonuçları öğrenci numaralar ve şifreleriyle giriş yaparak sorgulayabilecekler.

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        AÇIK LİSE AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavı 20-21 Temmuz'da üç oturumda gerçekleşti. Sınav sonuçları ise 14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenilecek.

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