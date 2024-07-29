AÖL sonuçları MEB sorgulama ekranı: 2024 Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Lisede eğitim gören öğrenciler AÖL sınav sonuçları sorgulaması yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi AÖL 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavı yapıldı. Ders seçimi, kayıt yenileme ve sınavların ardından gözler AÖL sonuçlarının açıklanma tarihinde. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL sınav sonuçları açıklanma tarihi merak ediliyor. AÖL 3.dönem sınav sonuçları MEB tarafından duyurulacak. İşte AÖL sonuçları sorgulama ekranı
AÖL SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
AÖL sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi üzerinden sonuç ekranı "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" üzerinden açıklanacak.
Öğrenciler sonuçları öğrenci numaralar ve şifreleriyle giriş yaparak sorgulayabilecekler.
AÇIK LİSE AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavı 20-21 Temmuz'da üç oturumda gerçekleşti. Sınav sonuçları ise 14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenilecek.