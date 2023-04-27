Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavlarının ne zaman biteceği ve sonuçların ne zaman duyurulacağına ilişkin aramalar yoğunlaştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan söz konusu sınavların bitiş tarihleri ve sınavların sonuçlarının hangi tarihte duyurulacağı ile ilgili olarak tüm ayrıntıları derledik!