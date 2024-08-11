AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 3. Dönem sınav sonuçları bekleniyor
Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulanıyor. 20-21 Temmuz'da 3 oturumda tamamlanan AÖL sınavları sonrası gözler AÖL sonuçları açıklaması için MEB'e çevrildi. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
AÖL sonuçları için geri sayım sürüyor. AÖL 3. dönem sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanır?
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınavının oturumları 20-21 Temmuz tarihlerinde 3 oturumda tamamlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 3. dönem AÖL sınav sonuçları, 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.
AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.