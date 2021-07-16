Açık Öğretim Kurumları telafi sınavı için gün yaklaşıyor. AÖL sınavlarında 4'ten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında teknik bir hatadan dolayı 4 ders için kodlama alanının ayrılması sonrasında yaşanan sorun nedeniyle AÖL sınavının telafisinin yapılacağı MEB tarafından duyurulmuştu. İşte o sınav tarihi...

AÖL TELAFİ SINAVI NE ZAMAN?



Bu yıl telafi sınavları 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi (online) olarak yapılacak.

TELAFİ SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?



Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Açık Öğretim Lisesi, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak 25 Şubat-1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan çevrim içi (online) sınavlara çeşitli nedenlerle katılamayan öğrencilerimiz (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç) için; 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi (online) olarak telafi sınavı yapılacaktır.

Telafi sınavına katılma hakkı olan öğrencilerin kayıt yenileme ve ders atama işlemleri Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecektir.'' ifadeleri yer aldı.