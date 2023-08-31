AÖL yeni dönem kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar?
AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, AÖL yeni dönem kayıt tarihleri gündemdeki yerini aldı. Açık Öğretim Lisesi için ilk kez kayıt yaptıracak olanlar, belirlenen tarihler arasında İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvuru yaparak işlemlerini tamamlayabilecek. İşte MEB takvimi ile 2023-2024 AÖL yeni dönem kayıt tarihi ve kayıt ücreti...
AÖL yeni dönem kayıtlarında geri sayım sürüyor. Yeni dönem AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yakın zamanda duyurulması bekleniyor. Belirlenen tarihler arasında kayıtlarını tamamlayacak olan açık lise öğrencileri, kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından sınav tarihlerini beklemeye başlayacak. Peki, "AÖL yeni dönem kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar?" İşte AÖL kayıt tarihleri...
AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
9 Ağustos itibariyle sona eren AÖL sınavlarının sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından AÖL sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklandı.
2023-2024 AÇIK LİSE AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi AÖL yeni dönem kayıt tarihlerine ilişkin henüz resmi bir duyuru yayımlamadı. Yeni dönem AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 takviminin açıklanmasının ardından netlik kazanacak.
2023-2024 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, Eylül ayında başlaması tahmin ediliyor.
AÖL YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında gerçekleştirilecek. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.
Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatıracaktır. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptıracaktır.
AÖL KAYIT BELGELERİ
İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar
a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;
İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;
* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.
* Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).
b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden;
İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;
* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
* İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı) istenir.
* T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.