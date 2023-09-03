Haberler Gündem AÖL yeni dönem kayıtları 2023-2024: MEB Açık Lise yeni dönem kayıtları ne zaman yapılacak ve tarih açıklandı mı?

Açık Öğretim Lise 2023 yeni dönem kayıt tarihleri açıklandı mı ve ne zaman belli olacak? 2023-2024 Açık Öğretim Lise kayıtlarının ne zaman başlayacağı sorgulanıyor. AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, AÖL yeni dönem kayıt tarihleri gündemde yerini almaya başladı. Açık Öğretim Lisesi için ilk kez kayıt yaptıracak olan adaylar, belirlenen tarihler içerisinde İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvuru yaparak işlemlerini tamamlayabilirler. İşte MEB takvimi ile 2023-2024 AÖL yeni dönem kayıt tarihi ve kayıt ücretleri. Habertürk Giriş: 03.09.2023 - 22:00 Güncelleme: 03.09.2023 - 22:00 facebook

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Açık Öğretim Lise yeni dönem kayıtlarının ne zaman yapılacağı adaylar tarafından merak ediliyor. Yeni dönem AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinin MEB tarafından yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Açıklanacak olan tarihler ardından adaylar, kayıt işlemlerinin sona ermesiyle sınav tarihlerini bekleyecek. Peki, Açık Öğretim Lise 2023-2024 yeni dönem kayıtları ne zaman başlayacak ve kayıt ücretleri ne kadar?

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2023-2024 AÇIK ÖĞRETİM LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK? MEB tarafından AÖL yeni dönem kayıt tarihlerine dair henüz bir resmi duyuru yayımlanmadı. Yeni dönem AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lise 2023-2024 takviminin belli olması ile netlik kazanacak. 2023-2024 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinin Eylül ayında başlaması tahmin ediliyor.