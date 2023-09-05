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        Haberler Gündem AÖL yeni dönem kayıtları 2023-2024: MEB Açık Lise yeni dönem kayıtları ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlıyor?

        Açık Öğretim Lise 2023 yeni dönem kayıt tarihleri açıklandı mı ve ne zaman belli olacak?

        2023-2024 Açık Öğretim Lise kayıtlarının ne zaman başlayacağı sorgulanıyor. AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, AÖL yeni dönem kayıt tarihleri gündemde yerini almaya başladı. Açık Öğretim Lisesi için ilk kez kayıt yaptıracak olan adaylar, belirlenen tarihler içerisinde İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvuru yaparak işlemlerini tamamlayabilirler. İşte MEB takvimi ile 2023-2024 AÖL yeni dönem kayıt tarihi ve kayıt ücretleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 09:56 Güncelleme: 05.09.2023 - 09:56
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        Açık Öğretim Lise yeni dönem kayıtlarının ne zaman yapılacağı adaylar tarafından merak ediliyor. Yeni dönem AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinin MEB tarafından yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Açıklanacak olan tarihler ardından adaylar, kayıt işlemlerinin sona ermesiyle sınav tarihlerini bekleyecek. Peki, Açık Öğretim Lise 2023-2024 yeni dönem kayıtları ne zaman başlayacak ve kayıt ücretleri ne kadar?

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        2023-2024 AÇIK ÖĞRETİM LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        MEB tarafından AÖL yeni dönem kayıt tarihlerine dair henüz bir resmi duyuru yayımlanmadı. Yeni dönem AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lise 2023-2024 takviminin belli olması ile netlik kazanacak.

        2023-2024 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinin Eylül ayında başlaması tahmin ediliyor.

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        AÖL YENİ KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

        AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında gerçekleştirilir. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleri tarafından alınır.

        Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatırması gerekir. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptırabilir.

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        AÖL KAYIT BELGELERİ NELER?

        İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar

        a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;

        İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;

        * Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

        * Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

        * T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.

        * Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

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        b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden;

        İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;

        * Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

        * T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

        * Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

        * İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı) istenir.

        * T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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