AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ertelendi! 2021 AÖL kayıt yenileme ve yeni kayıt ne zaman yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, 4 Ocak'ta başlayıp 31 Ocak 2021'de sona ermesi beklenen Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ve yeni kayıt süreci ertelendi. Milyonlarca öğrencinin merak ettiği 2021 AÖL kayıt yenileme ve yeni kayıt ne zaman yapılacak?

AÖL KAYIT YENİLEME ERTELENDİ

MEB tarafından yapılan açıklamada “2020 / 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır.Açık Öğretim Lisesi ile ilgili tüm bildirimler için web sitemizi takip etmeniz önemle rica olunur. Resmi kaynaklar haricinde yapılan bilgi ve belge paylaşımlarına itibar etmeyiniz!” denildi.

2021 AÖL KAYIT YENİLEME VE YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, Covid-19 salgını sebebiyle 5 ve 6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını erteleme kararı almıştı. MEB'den bir erteleme kararı da yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için geldi. MEB, AÖL kayıt yenileme için belirlenen yeni tarihleri internet sitesi üzerinden yayınlayacak.