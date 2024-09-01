Apart odasında şüpheli ölüm
Denizli'nin Çardak ilçesinde kötü koku üzerine girilen apart dairesinde 51 yaşındaki kişinin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
51 yaşındaki Seyfettin Söğüt, iş için geldiği Denizli'nin Çardak ilçesinde iki gün önce Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir apart dairesine yerleşti.
Söğüt'ün kaldığı ikinci kattaki odadan gelen kötü koku gelmesi üzerine işletmeci, odaya girdiğinde Seyfettin Söğüt'ü hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun bir süre önce öldüğü tespit edilen Seyfettin Söğüt'ün cenazesi Çardak Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk incelemenin ardından adli tıp morguna sevk edildi.
Kaldığı odada boş içki şişeleri ve kullanılmış ilaç kabına rastlanılan Seyfettin Söğüt'ün ilaç içerek hayatına son vermiş olabileceği üzerinde duruluyor.
Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.