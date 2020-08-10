Apartman boşluğuna düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı - ZONGULDAK

Bahçelievler Mahallesi Balkaya Caddesi'nde 06 DP 6649 plakalı kamyonet, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, 6 katlı apartmanın önündeki boşluğa düştü.Gürültüyü duyan bina sakinleri, kamyoneti apartman boşluğunda görünce şaşkınlık yaşadı.Kazada yaralanan sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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