Ferdi Durdu’nun haberine göre yangın, Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi Altın Kayısı Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın üçüncü katında bulunan dairede meydana geldi.
Bir apartmanın üçüncü katında alevlerinin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, alev topuna dönen dairedeki yangına müdahalede bulundu.
Evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak, tamamen söndürdü.
Maddi hasarın oluştuğu yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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