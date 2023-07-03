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Apartman görevlisi maaşı ne kadar oldu? İşte 2023 en düşük kapıcı maaşı

Apartman görevlisi maaşı, asgari ücrete gelen yüzde 34 zam ile yükseldi. 2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak kapıcı maaşı yeni asgari ücretin açıklanmasıyla belli oldu. Bu noktada "Yeni zamlı apartman görevlisi maaşı ne kadar oldu?" sorusu araması gündeme geldi. İşte, 2023 en düşük kapıcı maaşı

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  • Apartman görevlisi maaşı ne kadar oldu? 2023 net en düşük kapıcı maaşı

    Apartman görevlisi ücretleri merak konusu oldu. Temmuz ayı asgari ücret ara zammı beraberinde pek çok ekonomik kalemi de etkiledi. Asgari ücret zammının netleşmesiyle kapıcı maaşları da belli oldu. İşte, 2023 apartman görevlisi maaşları ile ilgili detaylar...
  • Apartman görevlisi maaşı ne kadar oldu? 2023 net en düşük kapıcı maaşı

    ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI AÇIKLANDI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Temmuz ayı ara zammının 11 bin 402 olduğunu açıkladı. Asgari ücrete yüzde 34 oranında zam yapılmış oldu.
  • Apartman görevlisi maaşı ne kadar oldu? 2023 net en düşük kapıcı maaşı

    İŞTE 2023 NET APARTMAN GÖREVLİSİ KAPICI MAAŞI

    Apartman görevlileri, net asgari ücret tutarında maaş almaktadır. Buna göre, 2023 yılının Temmuz-Aralık aylarında geçerli olacak en düşük kapıcı maaşları, 11 bin 402 TL'ye yükseldi.
  • Apartman görevlisi maaşı ne kadar oldu? 2023 net en düşük kapıcı maaşı

    KAPICI MAAŞI NE KADARDI?

    2023'ün ilk yarısında asgari ücretin 8 bin 506 TL olarak açıklanmasının ardından apartman görevlisi kapıcı maaşları da netlik kazanmıştı. Buna göre, 2023 yılında apartman görevlisi kapıcı maaşı 8 bin 506 TL olarak güncellenmişti.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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