Apartman görevlisi ücretleri merak konusu oldu. Temmuz ayı asgari ücret ara zammı beraberinde pek çok ekonomik kalemi de etkiledi. Asgari ücret zammının netleşmesiyle kapıcı maaşları da belli oldu. İşte, 2023 apartman görevlisi maaşları ile ilgili detaylar...