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Apartman yönetim süreçlerini tek platformda topladı

FinTech girişim kurucusu Insha Ventures, yeni nesil finansal teknoloji ürünlerine bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Insha Ventures tarafından hayata geçirilen online tahsilat platformu Kozmos ile apartman yönetim süreçleri tek platformda toplanırken, manuel aidat takibi, manuel fatura ve sigorta yönetimi gibi süreçlere son verilmesi hedefleniyor

Apartman yönetim süreçlerini tek platformda topladı
HABERTURK.COM

FinTech girişim kurucusu olarak 2020 yılında faaliyetlerine başlayan Insha Ventures, yeni FinTech markası Kozmos ile, aidat toplayan birey, kurum ve kuruluşlara düzenli tahsilat imkânı sunmaya başladığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, Kozmos ile site ve apartman yönetimlerinin tahsilat süreçleri tek bir platformdan yönetilebilirken, evrak kalabalığı, manuel borç ve aidat takibi, manuel sayaç okuma, manuel icra takibi, iletişim problemleri, manuel fatura ve sigorta yönetimine gerek kalmadığı kaydedildi.

'FİNANSAL AÇIDAN ŞEFFAFLAŞACAK'

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Insha Ventures Genel Müdür Vekili Hasan Sami Bayansar, Kozmos'u profesyonel konut sakinleri ve ticari mülk yönetim şirketleri için finans, muhasebe, mülk yönetimi, topluluk yönetimi ve ödeme hizmetleri sağlayan web tabanlı bir tahsilat platformu olarak hayata geçirdiklerini söyledi.

Ana hedeflerinin düzenli tahsilat alan firmaların, kuruluşların tahsilat yönetimini kolaylaştıracak ürünler ve değerler sunmanın yanı sıra düzenli tahsilat yapılan farklı dikeylerde tahsilat yöntemlerini artırmak olduğunu vurgulayan Bayansar, "Kozmos'ta ödeme yapan ve ödeme alanların aynı platformda buluşmalarını ve tahsilat süreçlerini yönetmelerini sağlayacağız. Piyasada bulunan mevcut çözümlerden daha farklı olarak gerek yöneticilerin gerekse konut sakinlerinin hayatını kolaylaştıracak birçok fonksiyonu da müşterilerimize sunacağız. Site yönetim süreçlerine dahil olan müşterilerimiz aidat, tahsilat, ödeme, raporlama, muhasebe, personel ve iletişim yönetimi başta olmak üzere birbirinden farklı pek çok yönetim çeşidiyle tek bir platformda tanışacak. Böylece site ve apartman yönetim süreçleri finansal açıdan şeffaflaşacak" dedi.

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