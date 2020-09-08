İlk bölümü 10 Ağustos 2020 yılında başlayan TV8 ekranlarında yayınlanan Apartmanlar Yarışıyor yarışması 4 Eylülden sonra yayınlanmamaya başladı. İzleyiciler merakla "Apartmanlar Yarışıyor bitti mi? Apartmanlar Yarışıyor neden yok?" Sorularını merak ediyorlar. Ümit İbrahim Kantarcılar tarafından sunuculuğu üstlenen yarışma programı Apartmanlar Yarışıyor için açıklama geldi mi? İşte merak edilen soruların yanıtını...

APARTMANLAR YARIŞIYOR BİTTİ Mİ?

Apartmanlar Yarışıyor programı final yapma kararı aldığı iddia edildi. En son 4 Eylül 2020’de izleyicilerle buluşan Apartmanlar Yarışıyor’un finaliyle ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.