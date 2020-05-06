APEC ticaret bakanlarından Kovid-19'a dair ortak açıklama:

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APEC üyesi ülkelerin ticaret bakanlarının, Kovid-19 salgını karşısında bölge ülkelerinin pazarını koruma konusunda mutabık kaldıkları açıklandı. Forumdan, üye ülke bakanları adına yapılan ortak açıklamada, APEC ülkelerinin, Kovid-19'un kırılgan ekonomilere yönelik oluşturduğu tehdidin farkında olduğu belirtilerek, "Kovid-19'un yayılmasını önleme çabalarının her ekonominin öncelikli gündemi olduğunu ve salgının getireceği ekonomik zorlukların özel bir çalışma ile ele alınması gerektiğini kabul ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

- Üye ülkelere sağlık hizmetlerini geliştirme uyarısı

Bazı üye ülkelerde salgın riskinin yüksek olduğuna işaret edilen açıklamada, "Üye ekonomileri, temel sağlık hizmeti sağlama ve sağlık sistemlerini sürdürülebilir hale getirme konusunda hızlı hareket etmeye davet ediyoruz." denildi.

Açıklamada, salgın zamanında APEC'in bölgesel bütünlük içinde hareket etmesinin önemi vurgulandı ve "Daha sağlıklı ve dirençli bir Asya-Pasifik topluluğu için birlikte çalışacak ve Kovid-19'un ekonomik ve tıbbi zararlarını yatıştırmak için kararlılığımızı sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

APEC ticaret bakanları, salgının bitmesiyle birlikte bölge ekonomilerinin yeniden canlanması için çalışmaların derhal başlayacağının da altını çizdi.

APEC Dönem Sekreterliği Müdürü Dr. Rebecca Fatima Sta Maria, geçen ayki açıklamasında Kovid-19'un üye ülkelere yönelik etkilerine değinmiş, APEC genelinde 23 milyon kişinin bu yıl içinde işini kaybedebileceğini belirtmişti.

- Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu

Avustralya, Brunei, Kanada, Endonezya, Japonya, Malezya, Yeni Zelanda, Filipinler, Singapur, Güney Kore, Tayland ve ABD tarafından 1989'da kurulan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu (APEC),bölgedeki ticaret ile yatırımları serbestleştirme ve ekonomilerin entegrasyonunu sağlamak üzere ticari bağlantıların kolaylaştırılmasını amaçlıyor.

Çin, Hong Kong ve Tayvan'ı 1991'de, Meksika ve Papua Yeni Gine'yi 1993'te, Şili'yi 1994'te ve Peru, Rusya ile Vietnam'ı 1998'de üyeliğe kabul eden APEC'in bünyesinde 21 ekonomi bulunuyor.

Bu yılki dönem başkanlığını Malezya'nın üstlendiği APEC'in Ekonomik Liderler Zirvesi'nin 12 Kasım'da gerçekleşmesi planlanıyor.