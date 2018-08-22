Apoel Nicosia - Lokomotiv Astana sahaya çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi Play Off maçında Apoel Nicosia ile Lokomotiv Astana, 23 Ağustos 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:00. Ev sahibi Apoel Nicosia, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Lokomotiv Astana son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 582. İddaa'da Apoel Nicosia kazanır 1.75, berabere biter 3.00, Lokomotiv Astana kazanır 3.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Apoel Nicosia son hafta oynanan Olympiakos maçında 2-0 kazandı.

Lokomotiv Astana ise Young Boys maçında 3-0 yenildi.

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