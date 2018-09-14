Apollon Smirnis - Pas Giannina sahaya çıkıyor

Apollon Smirnis ve Pas Giannina, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Yunanistan Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Ev sahibi Apollon Smirnis, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Pas Giannina son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 470 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Apollon Smirnis kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.70, Pas Giannina sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Apollon Smirnis son haftadaki Larissa müsabasında 1-0 yenildi.

Pas Giannina, Panaitolikos karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Apollon Smirnis, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Apollon Smirnis, kendi sahasında 0 gol attı, 1 gol yedi.

Pas Giannina, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Pas Giannina, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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