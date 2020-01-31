Apple 2019'un son çeyreğinde tüm zamanların en yüksek 3 aylık satış rakamlarına ulaştı

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Apple şirketi 2019'un son çeyreğinde tüm zamanların en yüksek 3 aylık satış rakamlarına ulaştıklarını açıkladı.

Teknoloji devi, Çin'deki koronavirüs vakaları nedeniyle belirsizlik olduğunu belirterek, durumu yakından izlediklerini bildirdi.

Apple, 2019'un Ekim-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre satışların yüzde 8 artarak 91,8 milyar dolara çıktığını, net kârın da 22,2 milyar doları bulduğunu bildirildi.

Apple'ın Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, "iPhone 11 ve iPhone 11Pro modellerine olan güçlü talepten kaynaklanan, tüm zamanların en iyi çeyrek dönem gelirini açıklamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Buna göre, söz konusu dönemde şirketin iPhone satışlarından elde ettiği gelir bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 55,9 milyar dolara ulaştı.

Apple şirketi toplam satışların 79 milyar dolarının ürünlerden, 12,7 milyar dolarının da hizmetlerden kaynaklandığını duyurdu.

Hizmetlerdeki yüzde 17'lik artış bazı uzmanları hayal kırıklığına uğratsa da, sonuçların genel olarak beklentinin oldukça üzerinde olduğu kaydediliyor. Açıklamanın ardından şirketin hisseleri yüzde 3 oranında değer kazandı.

Büyümenin en çok satışların yüzde 14 arttığı Avrupa'da olduğu belirtiliyor. Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Güney Amerika ile Japonya'da yüzde 11 oranında büyüme yaşanırken, Tayvan ve Hong Kong'u da kapsayan Çin bölgesinde büyümenin yüzde 3'e ulaştığı belirtiliyor.

Ancak şirket, Çin'deki koronavirüs vakalarının yayılmasının gelirlerini etkilemesinden endişe duyuyor. Apple çalışanlarının seyahatleri kısıtlanırken, ülkedeki mağazaların çalışma saatleri de azaltıldı.

Çin'deki tedarikçi firmaların da tahmin edilenden uzun süre kapalı kalması bekleniyor.

Cook, "Durum belli olmaya başlıyor, biz de halen bilgileri bir araya getiriyoruz" dedi.

Apple'ın yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan şehrinde bazı tedarikçilerinin olduğunu, ancak alternatif tedarikçilerinin bulunduğunu kaydeden Cook, Çin Yeni Yılı tatilinin 10 Şubat'a kadar uzatılması nedeniyle Vuhan dışındaki tedarikçilerin durumunun "daha belirsiz" olduğunu belirtti.