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        Haberler Ekonomi Teknoloji Apple'a toplu tüketici davası - Teknoloji Haberleri

        Apple'a toplu tüketici davası

        Apple, İngiltere'de tüketicilere bulut depolama hizmetlerinde yüksek fiyatlar uyguladığı ve tekel oluşturduğu gerekçesiyle 3 milyar sterlinlik toplu bir davayla karşı karşıya kaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 19:18 Güncelleme: 14.11.2024 - 19:18
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        Apple'a toplu tüketici davası
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        İngiltere'de tüketici grubu Which?, Apple'ın yaklaşık 40 milyon kullanıcısını iCloud'u iPhone ve diğer Apple cihazlardaki verilerin yedeklenmesi için tek seçenek haline getirerek, kullanıcıları yüksek fiyat ödemek zorunda bırakmakla suçluyor.

        Davanın tüketiciler lehine sonuçlanması durumunda Apple her müşterisine yaklaşık 70 sterlin tazminat ödemek durumunda kalabilir. 40 milyon kişiyi kapsayan dava, bu tüketicilerin 2015 Ekim'den beri Apple'ın iCloud depolama hizmetlerini kullanıp ödeme yaptıkları dönemi kapsıyor.

        Bu kapsamda, davanın tüketici grubu adına başarılı olması halinde Apple'ın ödeyeceği toplam tazminatın 3 milyar sterlini bulabileceği hesaplanıyor.

        Apple ise Which? tüketici grubunun suçlamalarını reddetti ve iddialar karşısında kendini savunacağını bildirdi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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