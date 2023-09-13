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        Haberler Gündem Apple açıkladı: iOS 17 ne zaman çıkacak, nasıl yüklenir? iPhone iOS 17 özellikleri nelerdir ve uyumlu modeller hangileri?

        Gözler iOS 17 çıkış tarihine çevrildi! iOS 17 özellikleri ve uyumlu olduğu modeller

        Teknoloji devi Apple'ın mobil işletim sistemi iOS'un 17. versiyonu için artık nefesler tutulmuş durumda. Dün akşam gerçekleştirilen iPhone 15 lansmanı sonrası gözlerin çevrildiği yeni modele ilişkin ilk bilgileri bir araya getirdik. İşte, iOS 17 çıkış tarihi, özellikleri ve uyumlu olduğu modeller hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 16:49 Güncelleme: 13.09.2023 - 16:49
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        Dün akşam gerçekleştirilen Apple lansmanının ardından iPhone 15'in çıkış tarihi belli oldu ve artık iOS 17 için de geri sayım başlamış oldu. Konuyla ilgili olarak en çok araştırılan iOS 17 ne zaman çıkacak ve hangi modellerle uyumlu olacak gibi tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

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        iOS 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Apple, iOS 17’yi 5 Haziran 2023'te şirketin Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı (WWDC) etkinliğinde duyurmuştu. iOS 17 çıkış tarihi 12 Eylül günü gerçekleştirilen iPhone 15 lansmanıyla birlikte belli oldu. Apple iOS 17 sürümü 18 Eylül tarihinde çıkacak.

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        iOS 17 HANGİ MODELLERE GELECEK?

        iPhone 15 Pro Max

        iPhone 15 Pro

        iPhone 15 Plus

        iPhone 15

        iPhone 14 Pro Max

        iPhone 14 Pro

        iPhone 14 Plus

        iPhone 14

        iPhone 13 Pro Max

        iPhone 13 Pro

        iPhone 13

        iPhone 13 Mini

        iPhone 12 Pro Max

        iPhone 12 Pro

        iPhone 12

        iPhone 12 Mini

        iPhone 11 Pro Max

        iPhone 11 Pro

        iPhone 11

        iPhone SE 3

        iPhone SE 2

        iPhone Xs

        iPhone Xs Max

        iPhone XR

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        iOS 17 ÖZELLİKLERİ NELER?

        Kilit ekranı yazı tipi boyutu seçenekleri

        Özel kilit ekranı tasarımını diğer iPhone kullanıcılarıyla paylaşma seçeneği

        Apple Müzik şarkı sözlerinin kilit ekranından görünebilir olması

        Apple Müzik'e basitleştirilmiş yeni arayüz tasarımı

        Uygulama kitaplığı klasörlerinin manuel olarak yeniden adlandırılabilir olması

        Kontrol merkezi tasarım değişiklikleri

        El feneri parlaklık kaydırıcısı

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        iPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?

        iPhone 15 ön sipariş satışları 15 Eylül’de başlayacak. Yeni modeller, 22 Eylül’de Apple Store ve yetkili mağazalarında satışa sunulacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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