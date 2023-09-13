1 Şurada Paylaş!









Dün akşam gerçekleştirilen Apple lansmanının ardından iPhone 15'in çıkış tarihi belli oldu ve artık iOS 17 için de geri sayım başlamış oldu. Konuyla ilgili olarak en çok araştırılan iOS 17 ne zaman çıkacak ve hangi modellerle uyumlu olacak gibi tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...