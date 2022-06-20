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Apple çalışanları ABD'de ilk kez sendikalaşıyor

ABD'nin Maryland eyaletinde, teknoloji devi Apple firmasının perakende çalışanları ülkede ilk kez sendikalaşma kararı aldı

Apple çalışanları ABD'de ilk kez sendikalaşıyor
AA

ABD'de Baltimore'un dışındaki Towson Town Alışveriş Merkezi'nde bulunan Apple mağazasında çalışan yaklaşık 100 işçi sendikalaşmak için sandık başına gitti.

Towson Apple mağazası çalışanları, 33 "hayır" oyuna karşı 65 "evet" oyu ile ülkede sendikayı kabul eden ilk grup oldu.

'TARİHİ ZAFER'

Sendika Başkanı Robert Martinez Jr, "Towson'daki Apple mağazası çalışanlarının bu tarihi zafere ulaşmak için sergilediği cesareti alkışlıyorum. Ülke genelinde binlerce Apple çalışanının gözleri bu seçimdeydi" ifadesini kullandı.

Apple firmasından konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken, New York ve Atlanta'daki Apple perakende mağazalarının da ileriki günlerde sendikalaşmak için seçime gitmeyi planladığı kaydedildi.

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